Afrika'nın ilk akıllı telefon fabrikası kuruldu

Ruanda'nın akıllı telefon fabrikası Afrika'da ilk olma özelliği taşıyor.
Ruanda, halkının teknolojiye daha ekonomik erişimi için Afrika'da ilke imza atarak akıllı telefon fabrikası kurdu.
Ruanda'nın akıllı telefon fabrikası Afrika'da ilk olma özelliği taşıyor.
Doğa tutkusuyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin doğum günü öncesinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte Sibirya dağlarına gitti.
Diyarbakırlı 19 yaşındaki Serkan Bayram, Survivor Türkiye yarışmasına katılmak için yıllardır durmadan çalışıyor. Kentin en işlek noktalarından birinde bulduğu boş araziye ödünç aldıkları malzemelerle mini parkur kurup hazırlıklarını sürdüren Bayram, programın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın sesini duymasını bekliyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Dünya Oyunları ve Comic Con Russia-2019" fuarı renkli görüntülere sahne oldu.
Dünyaca ünlü Fransız kabaresi ‘Moulin Rouge’ (Kırmızı Değimen), bu hafta 130. yaşını kutluyor.
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