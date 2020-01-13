Filler ve öğrenciler Avustralya’da ölen hayvanlar için yürüdü

Tayland’da filler ve öğrenciler tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele Avustralya’da ölen hayvanlar için farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenledi.
Siirt’te köylülerin kullandığı köprü baraj altında kalınca birçok köye ulaşım aksadı. Şehre ulaşım süresi arttığı için okula yetişmeye çalışan çocuklar, saat 05.00’da kalkarak, soğuk havada, etrafı açık bir tekne yolculuğu ile okula yetişmeye çalışıyor. Köylüler “Peki bu çocuklar nasıl çalışacak? Acil bir hastamız olsa ne yapacağız?” diye sordu.
ABD'de yılbaşı kutlamalarının en gözde mekanı olan New York Times Meydanı'nda, yüz binlerce kişi soğuk hava şartlarına aldırmadan yeni yılı kutladı.
Rusya Kadınlar Hokey Ligi’nin 2020 takvimi için, ülkenin 12 sporcusu poz verdi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı koparak otomobillerin üzerine düştü.
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