İtalya: Avrupa’nın en uzun süren ayrılığı bitti, milyonlarca öğrenci ders başı yaptı

İtalya’da milyonlarca öğrenci, altı aylık bir aranın ardından bugün okullarında ders başı yaptı. Tüm okullarda sıkı sağlık tedbirleri alındı.
Mardin'e bağlı 150 haneli kırsal Dara Mahallesi'nde bulunan Dara Antik Kenti'nde yapılan kazı ekibinde 40 mahalleli de çalışıyor. Kazı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Metin, antik kente Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 12 aylık kazı statüsü verildiğini ve bu kararla neredeyse mahalledeki her aileden 1 kişinin kazılarda çalışabileceğini de söyledi.
Greenwich Kraliyet Rasathanesi tarafından her yıl düzenlenen Insight Investment Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın bu yılki kazananları açıklandı.
Dünyanın seyrini değiştiren 11 Eylül saldırılarının üzerinden 19 yıl geçti.
Yunanistan’ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampındaki yangının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen binlerce sığınmacı hala sokaklarda kalmak zorunda. Yerel halk ve ada yetkilileri ise sığınmacıların gitmesini istiyor, yeni bir kamp inşa edilmesine karşı çıkıyor.
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