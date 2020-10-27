‘Beyaz altın’ hasadındaki tarım işçileri: Hayaller ve gerçekler aynı olmuyor

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Diyarbakır’ın Bismil İlçesi, tarım işçilerinin yoğun yaşadığı ilçelerden biri. İlçede yaşayan tarım işçileri, bazen il dışına bazen de yaşadıkları şehirlerde günlük yevmiye ile çalışarak geçimini sağlıyor.