‘Beyaz altın’ hasadındaki tarım işçileri: Hayaller ve gerçekler aynı olmuyor

Pamuğun kilosunu 8 kuruştan toplayan tarım işçileri, günlük yevmiyelerini çıkarmak için adeta zamanla yarışıyor. Kimisi “Çocuklarımı okutmak için” kimisi de “Geçinmek için mecburuz” diyen işçiler, gerçekleştiremedikleri hayalleri için “Hayaller ve gerçekler aynı olmuyor” diyor.
Bu yıl 11. kez düzenlenen Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması’nın kazananları açıklandı.
Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından Siena Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülleri'nin (Siena International Photography Awards /SIPA) bu yılki kazananları belli oldu.
Rusya'da yayın yapan ünlü erkek dergisi MAXIM, aralarında şarkıcı, oyuncu, model, televizyon sunucusu ve bloggerlerin bulunduğu geleneksel Rusya’nın en seksi 100 kadını listesini yayınladı. Sıralama, önceki yıllarda olduğu gibi okurların oylaması sonucu belirlendi.
Rossiya Segodnya (Rusya Bugün) Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenlenen 2020 Andrey Stenin Uluslararası Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nın ödül kazanan fotoğrafları açıklandı.
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