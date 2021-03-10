Atina'yı polis şiddetine karşı protestolar sardı

Yunanistan'da dün yerin 10 kilometre altında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yunan basınında yer alan haberlerde, ülkenin orta kesiminde bulunan Larissa bölgesindeki bazı evlerin yıkıldığı, bazı kilise ve okullarda da maddi hasar oluştuğu aktarıldı.