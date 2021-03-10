Atina'yı polis şiddetine karşı protestolar sardı

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Yunanistan’ın başkenti Atina’da Nea Smirni Meydanı'nda toplanan ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi, polisin aşırı şiddet kullanımını protesto etmek için eylem düzenledi.
Çevik kuvvet ekipleri, kendilerine taş, sopa, havai fişek ve molotofkokteyli ile saldıran yüzleri maskeli gruba karşı ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Yaklaşık 1 saat süren çatışmalarda 1 polis ağır yaralandı, 5 gösterici gözaltına alındı.
Protestoların yaşandığı Atina sokaklarından kareler, Sputnik'in galerisinde.
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