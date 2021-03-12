Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı Elazığ'da yakalandı

Elazığ’da sportif olta balıkçılığı yapan Fatih Yayar, 10 kilo 200 gram ağırlığında, 115 santim büyüklüğünde gökkuşağı alabalığı tuttu. Avrupa ve Türkiye’de şu ana kadar tutulmuş kendi türünde en büyük balık olarak kayıtlara geçen alabalığın üniversitede yapılan incelemede 10,5 yaşında olduğu belirlendi.
2020 Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'ne (The World Nature Photography Awards) layık görülenlerin isimleri açıklandı.
Japonya’nın kuzeydoğusu Tohoku bölgesinde Mart 2011’de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
Yunanistan’ın başkenti Atina’da Nea Smirni Meydanı'nda toplanan ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi, polisin aşırı şiddet kullanımını protesto etmek için eylem düzenledi.
Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, yüzlerce kadının katıldığı mitingle kutlandı. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin protesto edildiği mitingde “Buradayız, birlikteyiz, dayanışıyoruz” denildi.
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