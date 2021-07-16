İtalyanlardan Presena buzulunun erimesine karşı muşamba önlemi

Dünya insan faaliyetleri ve küresel ısınma nedeniyle zor günler geçirirken, araştırmacılar iklim kriziyle mücadele etmenin yollarını arıyor.

NTV'nin haberine göre bu kapsamda, İtalya'daki uzmanlar ilginç, ancak etkili bir yöntem geliştirdi. Presena buzulunu her yaz, dev bir muşambayla kaplayan bilim insanları, 1993'ten bu yana hacminin üçte birinden fazlasını kaybeden buz dağının yüzde 70'ini kurtarmaya başardı. 2008'den beri devam eden uygulamada kullanılan muşamba, güneş ışığını yansıtan jeotekstil brandalardan yapıldı.