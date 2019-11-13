Bolivya'nın İkinci Senato Başkan Yardımcısı Añez, kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etti

Bolivya'nın İkinci Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Añez, Evo Morales'in istifasının ardından kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etti.

Ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği Bolivya’da, ülkeyi seçime götürecek geçiş hükümeti için muhalifler tarafından çalışma yürütülüyor.

Muhalif Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Añez, yaptığı açıklamayla kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etti.

Añez'in bu adımı, Bolivyalı vekillerin Morales'in istifasını onaylamayı reddettiklerini açıklamasının ardından geldi.

Añez, açıklamasında bir sonraki başkanlık seçimlerinin yeni bir seçim komisyonu kurulmasıyla gerçekleşeceğini belirtti.

#URGENT Jeanine Añez @JeanineAnez assumes presidency of #Bolivia as indicated by the constitution. She is the second female president in our history. She swears to pacify the country and lead us to new elections. I am in tears. #BoliviaLibre #BoliviaProtests 🇧🇴 pic.twitter.com/msY3keq5nI — Jhanisse V. Daza (@JhanisseVDaza) November 12, 2019

Dün Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi’nde (ALP) basın açıklaması yapan muhalif lider, ellerinde ülkenin 22 Ocak'ta yeni bir devlet başkanına sahip olması için bir takvim bulunduğunu söylemişti.

Seçimlere gidilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını açıklayan Anez, ALP'de büyük çoğunluğa sahip iktidar partisi Sosyalizm Hareketi (MAS) vekiller ve senatörlerinin oturuma katılması için güvenlik garantisi verdiklerini duyurmuştu.