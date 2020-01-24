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06:13 24 Ocak 2020
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    Maduro, BM'nin Venezüella seçimlerine gözlemci göndermesini istedi

    © AP Photo / Matias Delacroix
    Güney Amerika
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    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletler'e, (BM) çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis (AN) için bu yıl yapılması planlanan seçimlere gözlemci gönderilmesi çağrısında bulundu.

    Venezüella'da ülkeyi 5 yıl yöneten askeri diktatör Marcos Perez Jimenez'in 23 Ocak 1958'de başka bir askeri darbeyle devrilişinin yıl dönümü dolayısıyla, iktidardaki Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) mensuplarınca yürüyüş düzenledi.

    Başkent Caracas'ın kuzeybatısındaki Catia semtinden başlayan yürüyüş, tarihi merkezdeki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores önündeki Maduro'nun halka hitap ettiği mitingle noktalandı.

    Maduro, buradaki konuşmasında, kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden AN Milletvekili Juan Guaido liderliğindeki muhalifleri hedef alarak, "Ülkeye şiddet ve yaptırımlar getirmekten başka bir şey yapmayan Venezüella sağı ile mücadele ettiğimiz ve zaferlerle dolu bir seneyi geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

    Maduro, AN için bu yıl yapılması planlanan seçimler öncesinde taraftarlarına mücadele çağrısı yaptı.

    AN'deki muhaliflerin bir kısmı ile kurulan Ulusal Diyalog Masası'nın, seçimlere yeni bir Ulusal Seçim Konseyi (CNE) ile girilmesi için çalışma yürüttüğünü hatırlatan Maduro, Meksika, Arjantin, Panama, Avrupa Birliği (AB) ve BM’nin bu diyalog masasına katılmasını istedi.

    Maduro, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten söz konusu milletvekili seçimleri için ülkesine gözlemci göndermesini de talep etti.

    Ülkeden çıkış yasağına rağmen önce Kolombiya’ya ardından Avrupa’ya geçen Guaido'nun seyahatlerine de değinen Maduro, Guaido'nun destek arayışlarını 'uluslararası mağlubiyet' olarak nitelendirdi.

    © REUTERS / STRINGER
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    Guaido'ya zimmetine para geçirdiği suçlaması

    Öte yandan Miraflores’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Venezüella İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, Guaido’yu zimmetine para geçirmekle suçladı.

    Rodriguez, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından 'ülkedeki insani durum' için kullanılması amacıyla Guaido ve ekibine 435 milyon dolarlık bir ödeme yapıldığını söyledi. Bu paranın hiçbir zaman Venezüellalılar için kullanılmadığını ve Guaido'nun parayı zimmetine geçirdiğini savunan Rodriguez, "Nerede bu para Guaido? Bu paradan 1 dolar da olsa alabilmiş bir Venezüellalı var mı?" ifadelerini kullandı. 

    Rodriguez, Guaido ve ekibini, ABD'nin muhaliflere devrettiğini açıkladığı Venezüella'nın devlet petrol şirketi PDVSA ve ABD’deki petrokimya şirketi Citgo'nun paralarını da 'iç etmekle' suçladı.

    Etiketler:
    Yaptırım, ABD, Juan Guaido, Nicolas Maduro, gözlemci, Seçim, Birleşmiş Milletler (BM), Venezüella
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