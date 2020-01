Pompeo: Venezüella'da iktidar değişimi üzerinde çalışıyoruz

Kolombiya’da yayın yapan Caracol TV kanalına konuşan Pompeo, ABD’nin Venezüella’daki iktidarın değişmesi için çalıştığını ifade etti.

Pompeo, “Üzerinde çalıştığımız proje, Maduro’nun gitmesi ve Venezüella halkının özgür ve adil seçimleri yapması ile sonuçlanması gerekiyor. Bu sonuca ulaşmak için Güney Amerika, Orta Amerika ve Avrupa ülkeleri ile, tüm dünya ülkeleri ile çalışıyoruz” diye konuştu.

'En büyük insani krizlerden birini yaratıyor'

Washington’un Venezüella stratejisinin etkili olduğuna ve değiştirilmemesi gerektiğine inandığını söyleyen Pompeo, şöyle konuştu:

“Daha birçok şeyin yapılması gerektiği ortada. Maduro hala iktidarda ve dünya tarihinin en büyük insani krizlerinden birini yaratıyor.”

Rus Dışişleri: ABD bağımsız ülkelerin meselelerine müdahale taktiğini ve rejim değişikliği politikasını asla bırakmadı

Diğer yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Pompeo’nun Venezüella hakkındaki sözlerini Facebook sayfasından yorumladı. Zaharova, Pompeo’nun ülkesinin egemen devletlerdeki durumu istikrarsızlaştırmak uğuruna kampanyalar yürüttüğünü doğrudan kabul ettiğine dikkat çekti.

Zaharova, “İşte arkadaşlar, Washington’un icra ettiği uluslararası hukuk budur. ABD dışişleri bakanının, ülkesinin egemen ülkelerdeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik kampanyalar yürüttüğünü doğrudan kabul ettiğini duyduk. Aslında Mike Pompeo, iki cümle ile Rusya'da kabul edilen yabancı ajanlar, bağımsız internet yasaları ile benzeri yasalar için kanıt altyapısı oluşturdu. Yalnızca ABD’li elçilerin toplumu ABD'nin ‘özgürlük ihracatı’ ile ilgili eylemlerin barışçıl ve meşru olduğu konusunda ikna etmeye çalışması boşa gitti” ifadelerini paylaştı.

Bu sözlerin ‘bir kez daha ABD’nin bağımsız ülkelerin meselelerine müdahale taktiğini ve rejim değişikliği politikasını asla bırakmadığını gösterdiğine’ dikkat çeken Zaharova, şöyle devam etti:

“Bu her zaman yumuşak güç ya da provokasyon ve devlet darbeleri ile her defasında farklı şekilde çözülüyor. Devletlerin ‘demokrasi’ ve ‘demokratik yapısı’ ise on yıllar boyunca ABD tarafından, Washington’a bu ülkelerdeki iç politik konjonktürü şekillendirmek için gerekli olan araç olarak kullanılıyor.”