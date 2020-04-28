Brezilya'yı sarsan siyasi skandalın ardından adalet bakanlığı ve emniyet genel müdürlüğüne yeni isimler atandı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, emniyet genel müdürünü görevden almasına tepki göstererek görevinden istifa eden Adalet Bakanı Sergio Moro’nun yerine eski başsavcı André Mendonça’yı atadı. Emniyet genel müdürü Mauricio Valeixo yerine de Bolsonaro ailesine yakın bir isim olan Alexandre Ramagem getirildi.

Brezilya’yı sarsan siyasi skandalda, boşalan Adalet Bakanlığı koltuğuna bugün André Mendonça getirildi.

Daha önce başsavcılık görevinde bulunan 47 yaşındaki Mendonça, bir dönem Brezilya Yüksek Mahkemesi üyeliği için de aday gösterilmişti.

Mendonça, başsavcılığı sırasında, yolsuzlukla suçlanan şirketlerin, soruşturma için işbirliği yapmayı kabul ederek anlaşma imzalamaları üzerine 7.5 milyar real (yaklaşık 9 milyar 349 bin TL) gibi bir miktarı geri alan kişi olarak biliniyor.

Atama kararı, Brezilya Yüksek Mahkemesi’nin Bolsonaro’nun, Moro’nun iddia ettiği gibi federal emniyet teşkilatına müdahale edip etmediğinin soruşturulması kararının ardından geldi.

Presidente Bolsonaro indica André Mendonça ao Ministério da Justiçahttps://t.co/vPFHIZ2a04 — Daniel Silveira (@danielPMERJ) April 28, 2020

Ne olmuştu?

Ülkede yolsuzlukla mücadelenin simge ismi haline gelen eski Adalet Bakanı Sergio Moro, 2018 yılına kadar 'Araba Yıkama' soruşturmasında kendisiyle yakın çalışan Federal Emniyet Genel Müdürü Mauricio Valeixo'nun Jair Bolsonaro tarafından görevden almasının ardından 24 Nisan'da istifa etmişti.

Valeixo'nun yerine eski koruma ve istihbarat şefi getirildi

Moro, teşkilata müdahale edildiğini söylemişti. Bolsonaro ise yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi almaya çalıştığı iddiasını reddederek emniyet genel müdürünü görevden almanın hakkı olduğunu savunmuş ve "Kimseden izin almak zorunda değilim" demişti.

Öte yandan Mauricio Valeixo'nun yerine de, Brezilya İstihbarat Teşkilatı’nın (Abin) eski başkanı Alexandre Ramagem getirildi.

Bolsonaro ailesine yakın bir isim olarak bilinen Ramagem, Jair Bolsonaro’nun başkan adayı olduğu dönemde kişisel korumalığını da yapmıştı. Bolsonaro, 2018 yılında bir seçim kampanyasında bıçaklandığında, Ramagem bu görevi sürdürüyordu.