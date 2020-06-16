Meksika: Venezüella'ya insani nedenlerle akaryakıt satmaya hazırız

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, ABD'nin baskısına rağmen Venezüella'ya 'insani nedenlerle' akaryakıt satmaya hazır olduklarını duyurdu.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, düzenlediği basın toplantısında, ABD ve Güney Amerika ülkelerinin ağır ekonomik ambargolarına maruz kalan Venezüella'ya insani gerekçelerle akaryakıt satabileceklerini söyledi.

Venezüella hükümetinin kendilerinden akaryakıt satışı için herhangi bir talepte bulunmadığını belirten Obrador, "Bizden benzin talebinde bulunmaları halinde bunu insani bir ihtiyaç olarak değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Obrador, ABD'nin mali ve ticari yaptırımlar uygulama olasılığına da değinerek, "Bizi başka ülkelerin siyasi işlerine karıştırmayın, halkların kendi kaderini tayin hakkı vardır. Meksika kararlarını kendisi alan egemen ve bağımsız bir ülkedir" dedi.

Dünyada en çok petrol rezervine sahip ülkelerden Venezüella, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine Tahran, ülkeye beş akaryakıt tankeri göndermişti.