10 günde 10 bin yangın kaydedildi, Bolsonaro kulak asmadı: Amazon alev almayan nemli bir ormandır

Amazon ormanlarında ağustos ayının ilk on gününde 10 binden fazla yangının kaydedildiği resmi verilere bile aldırış etmeyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, “Amazon boyunca bir uçuş yapılsa tek bir yangın bile görülmez” dedi. Bolsonaro ayrıca, “Amazon, kendini koruyan ve alev almayan nemli bir ormandır” teorisini ortaya attı.

'Dünya'nın akciğerleri' diye nitelenen Amazon ormanlarını kerestecilikten madenciliğe ticari amaçlarla yaktırmakla suçlanan Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, devam eden yangınlar konusundaki umursamaz tavrıyla bir kez daha tepki topladı.

Bolsonaro, Brezilya'nın Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü (INPE) ile hükümet tarafından hazırlanan ve ağustos ayının ilk 10 gününde 10 binden fazla yangın tespit edildiğini ortaya koyan rapor için “Yalan” yorumunu yaptı.

Söz konusu rapordaki verilere göre, yangınlar geçen yıla göre yüzde 17 oranında arttı. Ağustos 2019’da çıkan yangınların son dokuz yılın rekorunu kırdığını hatırlatan uzmanlar, bu sene daha şimdiden bu eşiğin aşılmasının alarm verici olduğunu savundu.

'Amazon'un alevler içinde olduğu bir yalan'

Ancak tüm bu verileri reddetmekle kalmayan Jair Bolsonaro, Amazon üzerinde bir uçuş yapılması halinde tek bir yangın bile görülmeyeceğini iddia etti.

Amazon ormanlarının korunması adına oluşturulan Leticia Paktı’na imza atan Güney Amerika ülkeleri Kolombiya, Bolivya, Ekvador, Peru, Surinam ve Guyana’nın liderlere hitap eden Bolsonaro, “Herhangi bir ateş, ormansızlaştırılmış çeyrek hektarlık bir arazi bile bulamayacaklar. Amazon'un alevler içinde olduğu bir yalan ve bu hikâyeye karşı gerçek sayılarla savaşmalıyız” dedi.

Brezilya’nın Amazonları korumak konusunda yeterli olduğunu, ‘ağaçların çoğunun hâlâ yerinde olduğunu’ savunan Bolsonaro ayrıca, “Amazon, kendini koruyan ve alev almayan nemli bir ormandır” teorisini ortaya attı.

Bolsonaro, geçen yıl INPE’nin Amazon'daki orman tahribatına dair raporunu 'abartılı' bulmuş ve ajansın başkanı Ricardo Galvao’yu görevden almıştı.

Tahribat Bolsonaro ile tavan yaptı

'Brezilya'nın Trump'ı' diye nitelenen Jair Bolsonaro'nun devlet başkanlığında dünyanın akciğerlerini oluşturan Amazon ormanları tümüyle yok olma tehlikesiyle yüz yüze kaldı.

Bolsonaro'nun en iyi korunan kısımlarını oluşturan yerlilerin yaşadığı bölgeleri bile keresteciliğe, çiftçiliğe ve madenciliğe açmasına koşut ormansızlaşmanın tavan yaptığı Amazon, rekor oranlardaki yangınlarla kül oluyor.