Venezüella ordusu ABD’den uyuşturucu taşıyan bir uçağı düşürdü

Venezüella İçişleri Bakanı Nestor Reverol, güvenlik güçlerinin ABD’den uyuşturucu taşıyan bir uçağı vurarak düşürdüklerini duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Reverol, ABD’den gelen bir uçağın, içinde uyuşturucu olduğu gerekçesiyle Venezüella güvenlik güçleri tarafından vurarak düşürüldüğünü belirtti.

Reverol, “Zulia eyaletinde ülkemizin hava sahasını yasadışı olarak geçen ABD tescil numaralı uyuşturucu taşıyan bir uçak, etkisiz hale getirildi” diye konuştu.

Venezüella İçişleri Bakanı, düşürülen uçağa ait enkaz görüntülerini de Twitter hesabından yayınladı.

Inutilizada aeronave del narcotráfico con matrícula norteamericana, que ingresó ilegalmente al espacio aéreo venezolano por el estado Zulia.#LaVerdadDeVenezuela #15Sep pic.twitter.com/qncyzKqMrc — Néstor Reverol (@NestorLReverol) September 15, 2020

​Venezüella ordusu, uyuşturucu mafyasının kullandığı kimliği belirsiz uçakları sıklıkla düşürüyor. En son geçen temmuzda yine ABD tescil numaralı bir uçak etkisiz hale getirilmişti.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 2013’te uyuşturucu mafyasına ait olup ülkenin hava sahasına giren tüm uçakların düşürülmesine izin vermişti. İlgili yasa tasarısının mimarı ise Maduro’nun selefi Hugo Chavez olmuştu.