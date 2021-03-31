Rus EpiVakKorona aşısının araştırma amaçlı ilk partisi Venezüella'ya ulaştı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya'nın tescillenen ikinci Kovid-19 aşısı EpiVakKorona'nın araştırma amaçlı ilk partisinin ülkeye ulaştığını duyurdu.

Maduro gazetecilere demecinde, “Yüzde 100 etkili ve güvenli bir aşı olan EpiVakKorona araştırma için Venezuela'ya geldi” dedi.

Daha önce, Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Caracas’ın Rus aşısına yönelik ilgisine dikkat çekmiş ve araştırmalardan sonra tedariki ve ülkede üretimi için gerekli çalışmalara başlanacağını belirtmişti.

Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona aşısının diğer ülkelere tedarikine henüz başlanmadı.

Ocak 2021'de Rus Sputnik V aşısının ülkede kullanımına onay veren Venezüella, ilk 100 bin dozu şubat ayında teslim almıştı. Nicola Maduro 6 Mart’ta Sputnik V ile aşılanmıştı. Venezüella ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Sputnik V’nin bu ülkede üretilmesi konusunda anlaşmıştı.