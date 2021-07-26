Rus Dışişleri: Haiti Devlet Başkanı'na yönelik suikast ile onun Çin'le görüşmeleri arasında ilişki var

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yönelik suikast ve onun Çin ile yaptığı aşı tedarikiyle ilgili görüşmeler ve Tayvan'ı tanımayı reddetmesi arasında bir ilişki olabileceğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in 16 Haziran 2021 tarihinde Pekin'i, Çin değil, Tayvan ile diplomatik ilişkilere sahip az sayıda ülkelerden biri olan Haiti'ye karşı 'aşı diplomasisi baskısını' kullanmakla suçladığını anımsattı.

Zaharova, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Amerikalılar, Pekin ile acil aşı ihtiyacı olan Port-au-Prince arasındaki temasları öğrenmiş olabilir. Haitililer koronavirüsten ölürken Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin gözleri önünde, komşu Dominik Cumhuriyeti örneği vardı. Dominik Cumhuriyeti yakın zamanda Çin'i tanıdı, Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesti ve koronavirüsle mücadelede (Çin'den) yardım aldı."

Dominik Cumhuriyeti'nin Çin'den altyapı projeleri için yatırımlar aldığını belirten Rus diplomat, Haiti Devlet Başkanı Moise'nin de altyapı gelişimine öncelik verdiğini vurguladı.

Suikast faillerinin bir kısmının Tayvan diplomatik temsilciliğinde saklandığına dikkat çeken Zaharova, "Gözaltına alınan saldırganların büyük kısmı Haiti'ye uçakla Kolombiya'dan gelmişti. Kolombiya da Washington'un Latin Amerika'daki etkisinin kalelerinden biri. Üstelik uçak biletleri, Florida merkezli CTU Security güvenlik ajansının kredi kartıyla alındı. ABD'de 'güvenlik şirketleri' perdesi altında, Amerikalıların sıkça dünyanın farklı bölgelerinde amaçlarına ulaşmak için kullandığı özel askeri şirketler, paralı askerler saklanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

CTU Security'nin, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik başarısız suikastta da parmağı olduğunu kaydeden Zaharova, "Yani bu canilerin uygun tecrübesi vardı. Bir kısmı ABD'de eğitim aldı. Zanlılardan ikisi de ABD vatandaşı" dedi.