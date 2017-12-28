Peşmerge Sözcüsü: Almanya ile koalisyon bizi desteklemeye devam edecek

Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Helgurd Hikmet, IŞİD'le savaş kapsamında hem ABD öncülüğündeki koalisyonun hem de Almanya'nın Peşmerge'ye eğitim-silah desteğine devam edeceğini söyledi. Almanya, IKBY'nin 25 Eylül'de bağımsızlık referandumuna gitmesi nedeniyle Peşmerge'ye desteği kesmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumu sonrası Irak hükümet güçleri karşısında hezimete uğrayıp statüsü tartışmalı bölgelerden çekilmek zorunda kaldı. IKBY, gerilimin sürdüğü Irak hükümetinin ablukası altındayken, Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Helgurd Hikmet, Batı'nın destek yollamaya devam edeceği görüşünde.

BARZANİ-MERKEL GÖRÜŞMESİ SONRASI

Sputnik'e konuşan Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Helgurd Hikmet, ABD önderliğindeki koalisyon güçleri gibi artık Almanya'nın da IŞİD'le mücadele kapsamında Peşmerge güçlerine eğitim ve silah desteği vermeye devam edeceğini söyledi. Almanya, yıllardır baş finansörlerinden olduğu Peşmerge'ye desteği referandum gerekçesiyle kesmişti. Ancak IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, geçen günlerde Almanya'ya gidip Başbakan Angela Merkel ve Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'le görüşerek IKBY ve Peşmerge için destek talep etti.

© Sputnik/ Hikmet Durgun Kadınlar dahil Peşmerge'yi 150 askerle eğiten Almanya, 2014'ten beri IKBY dahil Irak'a 1 milyar euro'yu aşan yardımlarda bulundu.

'IRAK'A DEĞİL, IŞİD'E KARŞI' © REUTERS/ Alaa Al-Marjani 'Türkiye anlaşmazlığı sürüyor, Kerkük petrolü Irak ve İran'a yönlendirilecek'

Peşmerge güçleri, Berlin'den aldıkları silah ve cephanenin sadece IŞİD'e karşı mücadelede kullanılacağı konusunda Alman hükümetine güvence verdi. Hikmet, Almanya'nın desteğe devam etmekten yana kararının kendilerini sevindirdiğini belirtti. Almanya'nın daha önce de Peşmerge güçlerine askeri ve danışmanlık desteğinde bulunduğunu hatırlatan Hikmet, IŞİD'e karşı savaşta Almanya ve koalisyonun desteğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

ALMAN MECLİSİNDEN DEVAM KARARI

Bu açıklamaların gerisinde, Almanya parlamentosunda Peşmerge güçlerine destek verilmesi konusunda karar çıkması da yatıyor. Geçen günlerde Alman hükümetinin IŞİD'e karşı mücadeleyi ve Peşmerge Güçleri'ne desteği sürdürmek için parlamentoya sunduğu öneri oy çokluğuyla kabul edilmişti. 226 'hayır' oyuna karşı 436 'evet' oyu ile Peşmerge Güçleri ile askeri işbirliğinin sürmesinden yana karar çıkmıştı.