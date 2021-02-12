İngiltere’de tespit edilen Kovid-19 varyantı tüm dünyaya yayılacak

İlk kez İngiltere'nin güneydoğu bölgesinde bulunan Kent şehrinde ortaya çıkan mutant koronavirüsi (Kovid-19) dünya çapında virüsün en baskın varyantı olma yolunda ilerliyor. Bilim insanları, Kovid-19'la mücadelenin 10 yıl sürebileceğini belirtiyor.

İngiltere'nin Kovid-19 Genom Bilimi Konsorsiyumu direktörü Prof. Sharon Peacock, BBC'ye yaptığı açıklamada, ilk kez Kent şehrinde tespit edilen koronavirüs varyantının tüm dünyada baskın Kovid-19 türü haline geleceğini öngördüklerini söyledi.

"It's going to sweep the world, in all probability"



Coronavirus variant first found in Kent could become world's dominant strain, head of UK's genetic surveillance programme predictshttps://t.co/6zWpmcXDXl — BBC News (World) (@BBCWorld) February 11, 2021

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Koronavirüs mücadelenin en az 10 yıl sürebileceğini belirten Peacock, “Şu an bizi etkileyen şey bulaş" dedi ve şunları ekledi:

“Virüsü yendiğimiz ya da virülant (hasta edici) olmamak üzere mutasyona uğradığı zaman endişelenmeyi bırakabiliriz. Ancak geleceğe baktığımızda, bunun için yıllarca çalışmalıyız. Bence, bunu 10 yıl daha yapacağız.”

Mutasyonun aşının üzerindeki etkisiyle ilgili de konuşan Peacock, İngiltere’de uygulanan aşılarının virüsün yeni varyantlarına karşı iyi çalıştığını söyledi.

Virüste meydana gelen mutasyonların normal olduğunu vurgulayan Peacock, bunların çok azı, virüsü daha bulaşıcı, bağışıklıktan kaçma kabiliyeti veren veya daha hasta edici ‘özellik’ verdiğini belirtti.

Şu an dünyada uygulanan aşı, virüsün ilk varyantı için yapılmıştı. Ancak bilim insanları, istenen seviyede olmazsa bile yeni varyantlara karşı da işe yaraması gerektiğini düşünüyor.

Şimdiye kadar 50 ülkede tespit edilen Kent varyantı, ilk kez geçen eylül ayında tespit edilmiş, ardından hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılmıştı. Söz konusu varyant, İngiltere'nin salgına yönelik aldığı tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalmıştı.

İngiltere'de halk sağlığı kuruluşları ve laboratuvarlarından oluşan sağlık ağı olan Kovid-19 Genom Bilimi Konsorsiyumu, haftalık olarak 20 binden fazla pozitif vakayı analiz ediyor.