Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?

Türkiye ve Yunanistan silahlı kuvvetlerinin karşılaştırması, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, 'bir provokasyon olması halinde Türkiye'ye karşı askeri bir müdahale de dahil olmak üzere, ülkesinin egemenlik haklarını korumak için her şeye hazır olduklarını' ifade etti.
Türkiye ve Yunanistan silahlı kuvvetlerinin karşılaştırması, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Kovid-19 hastalığına neden olan yeni tip koronavirüsün henüz yeterince incelenmemesi, çok sayıda gerçeği yansıtmayan iddia ve varsayıma yol açıyor.
AKINCI, Türkiye'nin ilk milli üretim taarruz insansız hava aracı olma özelliği taşıyor. İHA, taşıdığı uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapabilecek. 2020 içinde testlerin tamamlanarak sistemin ülkenin hizmetine sunulması hedefleniyor.
Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yıldönümü vesilesiyle; Sputnik, Türk-Rus ilişkilerindeki ilk adımları anlatıyor.
Türkiye 13 milyona yaklaşan genç nüfusuyla Belçika'dan Yunanistan'a, İsveç'ten Macaristan'a AB üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.
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