ABD: Rusya'yı denizden kapatabiliriz

Washington Examiner'in haberine göre Zinke, Pittsburgh'taki bir konuşma sırasında, "Donanmamız sayesinde, deniz yollarının açık kalmasını garanti edebiliriz ve gerekirse, Rus enerji kaynaklarının piyasaya ulaşmaması için onları kapatabiliriz" dedi.

Rus ekonomisinin tek gelir kaynağının enerji kaynakları olduğunu iddia eden ABD İçişleri Bakanı, "Moskova, Ortadoğu'da böyle aktif bir politika izliyor, çünkü Avrupa'ya olduğu gibi oraya da petrol ve doğalgazını satmak istiyor" ifadesini kullandı.