ABD: Rusya'yı denizden kapatabiliriz

Rus ekonomisinin tek gelir kaynağının enerji kaynakları olduğunu iddia eden ABD İçişleri Bakanı, "Moskova, Ortadoğu'da böyle aktif bir politika izliyor, çünkü Avrupa'ya olduğu gibi oraya da petrol ve doğalgazını satmak istiyor" ifadesini kullandı.
Washington Examiner'in haberine göre Zinke, Pittsburgh'taki bir konuşma sırasında, "Donanmamız sayesinde, deniz yollarının açık kalmasını garanti edebiliriz ve gerekirse, Rus enerji kaynaklarının piyasaya ulaşmaması için onları kapatabiliriz" dedi.
Rus ekonomisinin tek gelir kaynağının enerji kaynakları olduğunu iddia eden ABD İçişleri Bakanı, "Moskova, Ortadoğu'da böyle aktif bir politika izliyor, çünkü Avrupa'ya olduğu gibi oraya da petrol ve doğalgazını satmak istiyor" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte Rus gazı yüzünden ABD Başkanı Donald Trump ile tartıştığını anlattı.
İran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Tahran yakınlarında gizli bir nükleer tesis olduğuna ilişkin iddiasını reddetti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Netanyahu'yu 'yalancılıkla' suçlayarak "Hiçbir el işigösterisi, İsrail'in bölgemizde gizli ve açıklanmamış nükleer silah programına sahip tek ülke olduğu gerçeğinin üstünü örtemez" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya geldi. Görüşmede aynı takım elbise ve aynı kravatla pişti olan liderler, sosyal medyada alay konusu oldu.
ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ıskartaya çıkarılmış 'Island' tipi iki devriye gemisini Ukrayna Donanması'na devredeceği belirtildi.
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