Zarif: ABD, Orta Doğu politikasıyla Vietnam'dan bu yana en büyük yenilgiye uğradı

Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın "İran hiçbir savaşı kazanmadı ancak hiçbir müzakereyi de kaybetmedi." şeklindeki açıklamasına, "İranlılar binlerce yıldır tüm saldırganları ardında bıraktı" ifadeleriyle cevap verdi.

Mesajında, Bolton'un 2017'de yazdığı makalenin ekran görüntüsünü paylaşarak, Bolton'un aynı ifadeleri kullandığını ortaya koyan ve Trump'ın Bolton tarafından yanıltıldığını savunan Zarif, "Donald Trump, B Takımı'nın sahte tarihini ve savaşa susamışlığını reddet. Diplomasi sağduyudur ve asla güçsüzlük değildir" ifadelerini kullandı.

Zarif ayrıca ABD'nin Orta Doğu'daki müdahale ve işgallerine dikkat çekerek "ABD bölgemizi kan gölüne çevirmek için 7 trilyon dolar harcadı. Bu, ABD'nin Vietnam'dan bu yana en büyük yenilgisi" dedi.