Rusya, ABD'yi Bağdadi'nin öldüğüne dair doğrudan delil göstermeye çağırdı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın brifinginde, İdlib bölgesinde Suriye hükümetinin kontrolünde olmayan toprakların tamamen El Kaide şubesi olan Nusra tarafından idare ve kontrol edildiğini belirterek, “Bu örgüt, Suriye’de en büyük rakibi olarak IŞİD ve her bir temsilcisini her zaman hiçbir tavizde bulunmadan bulduğu yerde hemen yok ediyor. Bu yüzden IŞİD’in eski liderinin, Suriye El Kaide’sinin kontrolündeki topraklarda huzurlu bir şekilde bulunması en azından ABD veya operasyonun başka katılımcılarının bazı doğrudan kanıtları sunmasını gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

ABD, Suriye’de düzenlenen bir operasyonla Bağdadi’nin öldürüldüğünü duyurmuştu.