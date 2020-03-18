Rusya’da 33 yeni koronavirüs vakası daha saptandı

Rusya’da son 24 saatte 33 koronavirüs vakası daha tespit edildi. Virüse yakalananların sayısı böylece 147’ye çıktı.

Rusya koronavirüsle ilgili durumu gözlem merkezinin açıklamasına göre, ülkedeki vaka sayısı 33 kişi daha artarak 147’ye ulaştı.

Son vakaların 31’ine Moskova’da, diğer ikisi ise Tomsk ve Novosibirsk bölgelerinde rastlandı. Moskova’daki hastaların arasında bir çocuk da bulunuyor.

Bütün hastaların son zamanlarda koronavirüs vakalarının yüksek olarak görüldüğü Almanya, İtalya ve İspanya’ya gittiği öğrenildi. Hastaların tamamı tedavi merkezlerine alındı, yakın çevrelerindekilere ise test yapılıyor.

Rusya’daki 147 vakadan 5’i iyileşmişti.

'Özel bir tıp şirketi, isteyen herkese koronavirüs testi yapacak'

Öte yandan, Rus özel tıp şirketi Invitro’dan bir kaynak Vedomosti’ye yaptığı açıklamada, şirketin 30 gün içinde isteyen herkese koronavirüs testi yapmaya başlayacağını bildirdi.

Kaynak, ülkenin her yerinde test için sabit fiyat uygulanacağını belirtirken, net ücret belirtmedi.

Kaynağa göre, test sonuçları en az iki gün içinde alınabilecek. Test yapılabilecek kuruluşların ismi şirketin internet sitesinde açıklanacak.

Polimeraz zincir reaksiyonu analizi yöntemi ile yapılacak test halihazırda devlet sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılıyor.