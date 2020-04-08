İmamoğlu koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu 3 ilçeyi açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında İstanbul'da koronavirüsün en yoğun yaşandığı ilçeleri açıkladı. İmamoğlu, "Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa bu bölgede çok yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz yapılaşma çok orada" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'ya açıklamalarda bulundu.

"İstanbul'da durum nasıl?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız ek bir bilgi yok. Bu konuda bilginin dağıtım merkezi Sağlık Bakanlığı" dedi.

Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında paylaştığı haritayı da değerlendiren İmamoğlu, "Burada çarpıcı olan şu; özellikle Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa bu bölgelerde çok yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz yapılaşma çok orada. Bu harita bize pandemi kurulunda sunum yapıldı. Orada bir ilgili sanıyorum İstanbul Halk Sağlığı Başkanıydı. Onun yaptığı haritada o bölgede yapılaşmanın yoğun boşlukların az olduğu bölgelerde salgın daha yüksek. Örneğin Esenyurt örnek verildi. Anadolu'ya kasıt bir nebze daha düşük, yoğunlaşma az. Batı'ya doğru gittiğinizde Büyükçekmece, Silivri, Çatalca... Kırsala gittiğinizde zaten azalıyor. Ama o yoğun yapılaşmanın olduğu yerde salgının hızı daha yüksek. Ne yazık ki öyle" dedi.

© Fotoğraf : Koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu 3 ilçe Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa

'Sahra hastanesini yanlış yere koyuyorlar'

İmamoğlu, koronavirüse karşı mücadele için kurulan sahra hastanesinin yer seçiminin doğru olmadığını belirterek, "Havalimanı'nın karşısında ki arazi hepimizin arazisi o arazi konutlarla dip dibe. Sahil yolundan girmek isteseniz giremezsiniz, çıkmak isteseniz çıkamazsınız. Tek bir toplu taşıma aracı oradan geçmiyor. O hat otobüsü, minibüsün duracağı yer değil" diye konuştu.

'Kesinlikle tecrit diyorlar'

Sağlık Bakanı'na sahra hastanesi için dosya sunduklarını söyleyerek "Yenikapı'da kaç günde sahra hastanesi kurulur, 7 bin yatağa ulaşabilir. Alt yapısı var, elektiriği var, jenaratörü var, trafosu var. Aynı şey Maltepe için geçerli, Beylikdüzü için geçerli. İlave olarak kapalı alanlar ve kapasitesi itibariyle metro ve steril alanlar olması kaydıyla havaalanlarını da önerdik. Pandemi kurulunda Sayın İstanbul Ticaret Odası Başkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki, ‘Dünya Ticaret Merkezi'nin oradaki fuar alanı hazır ve biz burada sahra hastanesi olmasını onaylıyoruz, Londra'da fuar alanını 7 günde sahra hastanesine dönüştürüyorlar diye bir haber okudum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da tecrit gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, "Kesinlikle tecrit diyorlar. Sokağa çıkma yasağı olmasın, güçlü bir tecrit diyelim adına. Bizim tahminlerimize göre 300-350 bin insanın İstanbul'a hizmeti söz konusu. Bunlar kademeli olarak yönetilebilir. Bunu ben söylemiyorum, bilim kurulları söylüyor. Duyumumuza göre Ankara'daki Bilim Kurulu da söylüyor. Kendi çalıştığımız bilim kurulumuz var İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak. 20'ye yakın uzman insanımız bizimle birlikte çalışıyorlar. Her gün raporları geliyor bana" diye konuştu.

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın gündemle ilgili sorularını yanıtlıyorum. https://t.co/uU94VkQpIy — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 8, 2020

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