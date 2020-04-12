Papa, salgın nedeniyle Paskalya yortusunu da cemaatsiz yaptı, 'dünya bir araya gelmeli' dedi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Paskalya ayinini koronavirüs nedeniyle halka kapalı bir şekilde gerçekleştirdi, tüm dünyanın acı çektiği bu salgına karşı birlik çağrısı yaptı.

Koronavirüs salgını sebebiyle inananlara kapalı şekilde Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası içinde Paskalya yortusu ayinini yöneten Papa, ayin sonrasında geleneksel bayram mesajı 'Urbi et Orbi' (Roma ve dünyaya) konuşmasını yaptı.

Dünya genelinde pek çok kişinin yaşamına mal olan koronavirüs salgınına değinen Papa, "Bugün düşüncelerim her şeyden önce koronavirüsten doğrudan etkilenenlerle; hastalarla, hayatını kaybedenlerle ve yakınlarına son vedalarını dahi yapamayan ailelerle" dedi.

Salgınla mücadelede bencilliğe karşı uyaran Papa, "Çünkü karşılaştığımız zorluk hepimiz için ortaktır ve insanlar arasında fark yaratmaz. Şimdi kayıtsızlık zamanı değil çünkü tüm dünya bundan acı çekiyor ve bu pandemiye karşı kendini bulmalı, bir araya gelmeli" diye konuştu.

Avrupa Birliği’ne (AB) de seslenen Papa, AB’nin bugün çığır açan bir krizle karşı karşıya olduğunu, daha fazla dayanışma göstermekten kaçınmaması gerektiğini söyledi.

Papa, insanları iyileştirmek ve hayat kurtarmak için kullanılması gereken büyük sermayelerin silah üretimi ve kaçakçılığı için kullanılmaması gerektiğini vurguladı.