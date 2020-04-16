Japonya'da olağanüstü hal tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletildi

Japonya’da koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi üzerine Tokyo başta olmak üzere yedi bölgede bir ay süreyle ilan edilen olağanüstü hal genişliyor.

Başbakan Şinzo Abe, Japonya genelinde olağanüstü hal ilan ettiklerini ve yasağın 6 Mayıs’a kadar devam edeceğini açıkladı. 6 Mayıs, Japonya'da birkaç tatili birden kapsayan 'Altın Hafta'nın sonuna denk geliyor.

Abe, kararı, sağlık çalışanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından duyurdu. Abe, genel olağanüstü hal ilanıyla 'sınır aşırı hareketliliği durdurmayı ve sosyal mesafeyi yüzde 80 oranında başarmayı hedeflediklerini' söyledi.

Son dönemde koronavirüs vakalarının yeniden yükselişe geçtiğini belirten uzmanlar, bu artışın sağlık sistemine fazla yük bindirebileceği konusunda uyarıyor.

Bu kararla okulları kapatma ve toplu etkinlikleri yasaklamanın önü açılıyor. Ancak hükümetin bu tedbirlerine uymayanlar için herhangi bir cezai yaptırım öngörülmüyor.

Japonya’da salgının yayılması her ne kadar küresel ölçeğe nazaran düşük seyretse de uzmanların uyarıları üzerine hükümet 7 Nisan’da Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, Hyogo ve Fukuoka’da bir ay süreyle olağanüstü hal ilan etmişti.

Japonya'da salgın nedeniyle şimdiye kadar 178 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 8 bin 626'ya ulaştı.