Putin ve Macron, BMGK daimi üyelerinin liderlerini video konferansta buluşturmayı planlıyor

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Macron, Fransız tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin ve Macron, BMGK daimi üyelerinin liderlerinin video konferans yöntemiyle bir çalışma toplantısı yapma olasılığını istişare etti.

Liderler, Rusya ve Fransa'da olumsuz sosyo-ekonomik etkileri azaltmaya yönelik olanlar da dahil pandeminin yayılmasını önlemek için alınan önlemler hakkında birbirlerine bilgi verdi.

Macron'dan Putin'e teşekkür

Macron, Fransız vatandaşlarının ülkelerine dönmesi ve Fransa'ya Rusya toprakları üzerinden tıbbi cihazlar ve ekipman transferi için gereken koşulların sağlanması konularında verdiği destek için Putin'e teşekkür etti.

Liderler düzeyinde kurulan iletişimin önemine de vurgu yapan Putin ve Macron, iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişim dinamiğini koruma niyetinde olduklarını vurguladı.