Vaka sayılarının giderek azaldığı Avustralya’da ünlü Bondi Plajı yeniden açıldı

Avustralya’da yeni koronavirüs vakalarındaki düşüş eğiliminin sürmesi üzerine salgın tedbirleri aşamalı olarak gevşetiliyor. Bu kapsamda yaklaşık beş hafta önce kapatılan dünyaca ünlü Bondi Plajı yeniden açıldı.

Salgın tedbirlerini yavaş yavaş gevşeten ülkelerden biri olan Avustralya’da, beş haftadır kapalı olan dünyaca ünlü Bondi Plajı kısmen açıldı.

Kararın uygulamaya konulmasıyla birlikte onlarca kişi sörf tahtalarıyla sahile koştu. Sahilin 07.00 ile 17.00 saatleri arasında açık kalması planlanıyor.

Surfers & swimmers line up to return to the water at Bondi Beach this morning as the #NSWGovernment starts the process of relaxing #covid19 restrictions ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/n96UEh82zm — Andrew Denney (@Andrew_Denney) April 27, 2020

Son 24 saatte sadece 12 vaka

Avustralya’da yeni vaka sayılarındaki azalma eğilimi devam ediyor. Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, son 24 saatte ülke çapında sadece 12 yeni vaka saptadıklarını açıkladı, bunun ‘umutlanmak için bir sebep olduğunu’ belirtti.

Hunt, “Bunlar arasında bilinmeyen bir kaynaktan yalnızca bir vaka vardı, tüm Avustralya çapında sadece bir topluluk aktarımı vakası. Bu, ülke olarak sadece eğriyi düzleştirdiğimiz anlamına gelmiyor; bunu pekiştirdiğimiz, genişlettiğimiz ve güvence altına aldığımız anlamına da geliyor” dedi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 6 bin 727 olarak açıklandı.