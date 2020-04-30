Rospotrebnadzor: Rusya’da salgının pik noktasına mayıs ortasında ulaşılmasını bekliyoruz

Rusya Tüketiciyi ve İnsan Sağlığı’nı Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsü Direktörü Vasiliy Akimkin, Rusya’da koronavirüs salgının pik noktasına mayıs ortasında ulaşılmasını beklediklerini ifade etti.

Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsü Direktörü, Rusya Bilimler Akademisi’nden akademisyen Vasiliy Akimkin, Pervıy Kanal’da salgınla ilgili görüşlerini paylaştı.

Akimkin, salgında pik noktasına mayıs ortasında ulaşılmasını beklediklerini, ülkedeki vaka sayısının maksimum noktaya ulaştıktan sonra düşüşe geçeceğini ifade etti.

Salgınla ilgili alınan kısıtlayıcı tedbirler ve havanın vaka artış hızının düşmesi yönünde olumlu etkisi olduğuna dikkat çeken Akimkin, vaka artışında platoya ulaşmaktan söz etmek için erken olduğunu kaydetti.

Akimkin, temasın mümkün olduğunca azaltılmasının yanı sıra her türlü mikroorganizma üzerinde zarar bir verici etkiye yol açan güneş ışıklarının vaka artışını dizginlediğini ifade etti.