Rusya’da son 24 saatte 10 bin 559 yeni vaka tespit edildi

Rusya’da son 24 saatte 10 bin 559 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 165 bin 929 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasında, “Son 24 saatte 82 bölgede 10 bin 559 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Hastaların 4314’ünde semptom görülmedi” ifadeleri kullanıldı.

Yeni vakalarla birlikte Rusya’daki toplam hasta sayısı 85 bölgede 165 bin 929’a ulaştı.

Yeni vakaların 5858’i başkent Moskova’da, 829’u Moskova bölgesinde, 312’si St. Petersburg’da tespit edildi ve yaklaşık yüzde 44’ü 45 yaşın altında.

86 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan Kovid-19 kaynaklı ölümlerde 86 (dün 95’ti) artış oldu, böylece ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 1537’ye yükseldi.

Rusya’da şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı da 21 bin 327. Ülkede dün tespit edilen günlük vaka sayısı 10 bin 102’ydi.