Moskova'da koronavirüs hastalarına tahsis edilen hastanede yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Moskova'nın kuzeyinde bulunan ve Kovid-19 hastalarına tahsis edilen bir hastanenin zemin katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Rus acil durum servisleri, Moskova'nın kuzeyinde yer alan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına tahsis edilen hastanenin zemin katında yangın çıktığını bildirdi.

Yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verilen açıklamada, hastaların başka bir tesise nakledildiği belirtildi.

Açıklamada yangının, Moskova'nın kuzeyindeki Vuçetiç Caddesi'nde yer alan 50 numaralı kent hastanesinde meydana geldiği bildirildi.

Saat 20.30 sıralarında başlayan yangın, itfaiyelerin müdahalesi sonucunda 1 saat içinde söndürüldü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayl ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Olaya ilişkin görüntüler, bir dizi sosyal medya kullancısı tarafından da paylaşıldı.

Пожар в ГКБ 50 на севере Москвы, там лечат пациентов с коронавирусом. Идет эвакуация. pic.twitter.com/MIjtLQedqq — Почти СовФед (@fedsovetov) May 9, 2020

На этом видео – пожар в московской «коронавирусной» больнице. Погиб один пациент, три человека пострадали. Причина: загорелся кислородный баллон в отделении реанимации. pic.twitter.com/m6eIujCksc — Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 9, 2020

​Rusya'da son bir gün içinde 104 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 1827'ye yükseldi.

Tedavi edilen hasta sayısı günlük rekoruna ulaşarak 5 bin 308 olarak kaydedildi ve toplam taburcu olan Kovid-19 hastası sayısı da 31 bin 916'ya yükseldi.