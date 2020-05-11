Fransa salgınla mücadelede yeni aşamaya geçti

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye başlandı. İnsanlar spor veya yürüyüş yapmak için dışarı çıkarken, mağazalarda ve kuaförlerde yoğunluk görüldü.

Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da bugün koronavirüsle mücadelede yeni aşamaya geçildi.

Bugünden itibaren dolaşımın serbest hale gelmesiyle insanlar izin belgesi olmadan dışarı çıkmaya başladı. Başkent Paris'te dolaşım serbest olmasına rağmen trafikte araç yoğunluğu oluşmadı ancak insanların spor veya yürüyüş yapmak için dışarı çıktığı gözlendi.

Kafe ve restoranlar dışındaki iş yerleri, mağazalar, kuaförler, küçük müzeler ve kütüphanelerle salgının daha az etkili olduğu bölgelerdeki park ve bahçeler de kapılarını açtı.

Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmak zorunlu oldu, kurala uymayanlara 135 euro para cezası kesilecek. Paris'te bazı metro istasyonlarında yoğunluğun oluştuğu ve sosyal mesafenin gözetilmediği görüldü.

Ayrıca başkent Paris dışındaki şehirlerde, 40 bin metrekarenin üzerindeki alışveriş merkezleri de açıldı.

Fransa'da salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte kapılarını açan mağazaların önünde alışveriş kuyruğu oluştu. © REUTERS / BENOIT TESSIER

Mağazaların yanı sıra kuaförler, küçük müzeler ve kütüphaneler de kapılarını açtı. © AFP 2020 / LUDOVIC MARIN

Fransa'daki bu yeni aşamada, toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmak zorunlu oldu. Kurala uymayanlara 135 euro para cezası kesilecek. © REUTERS / ERIC GAILLARD 1 / 3 © REUTERS / BENOIT TESSIER Fransa'da salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte kapılarını açan mağazaların önünde alışveriş kuyruğu oluştu.

Okulların yüzde 85'i açılıyor

Normalleşme kapsamında ülkedeki okulların yüzde 85'i de bu hafta açılacak. Bugünden itibaren kreş ve ilkokullar, kademeli ve isteğe bağlı olarak yeniden açılacak. Salgının etkili olmadığı bölgelerde ortaokullar 18 Mayıs'ta açılacak. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilecek. Hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu olacak.

Fransa'da salgının durumu, 2 Haziran'da yeniden değerlendirilecek.

Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 380'e, vaka sayısı 210 bin 728'e yükseldi.