Japonya'da 39 eyalette olağanüstü hal kaldırıldı

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, tüm ülkede nisan ortasından beri yürürlükte olan olağanüstü hal uygulamasına 39 eyalette son verdiklerini duyurdu.

Bir basın toplantısı düzenleyen Abe, hükümetin oluşturduğu uzmanlar komitesine danışıldığını belirtti ve alınan karar çerçevesinde başkent Tokyo metropolüyle Osaka, Kyoto, Hokkaido, Chiba, Kanagawa, Saitama, Kyoto, Osaka ve Hyogo dışında OHAL tedbirlerinin kaldırıldığını açıkladı.

Yeni vakaların artması üzerine nisan başında önce yedi bölgede olağanüstü hal ilan edilmiş, daha sonra 16 Nisan’da bu durum tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmişti. 6 Mayıs’ta bitmesi beklenen olağanüstü hal, koronavirüs tedbirlerini gevşetmek için ‘henüz çok erken olduğu’ uyarıları üzerine ay sonuna kadar uzatılmıştı.

Japonya’da salgın nedeniyle şimdiye kadar 715 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 16 bin 883’e ulaştı.