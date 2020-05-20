Putin'den Savunma Bakanlığı'na Dağıstan'da enfeksiyon tedavi merkezi kurma talimatı

Önceki gün Dağıstan Cumhuriyeti’nin yönetimi ve toplum temsilcileri ile videokonferans yoluyla toplantı gerçekleştiren ve bölgedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını durumuna ilişkin son bilgileri alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı'na Dağıstan hükümetiyle işbirliği içinde bu bölgede 200 yataklı enfeksiyon tedavi merkezi kurma talimatı verdi.

Enfeksiyon tedavi merkezinin hızlı yapılandırma projeleri kullanılarak inşa edilmesini isteyen Putin, talimatın yerine getirilmesinden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Dağıstan lideri Vladimir Vasilyev'in sorumlu olduğunu belirtti.

Bu arada Putin, Rusya hükümetine 25 Mayıs'a kadar Dağıstan'a koronavirüsle mücadele önlemlerinin hayata geçirilmesi için mali destek sağlama talimatı verdi.

Putin ayrıca Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'nun (Rospotrebnadzor) Dağıstan'daki epidemiyolojik durumu sürekli olarak izlemesini ve önleyici tedbirlere ilişkin tavsiyeler sunmasını öngören kararnameyi imzaladı.