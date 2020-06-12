‘Kovid-19 ölümlerinin Rusya ve Moskova verilerinde farklı çıkması hesaplama yöntemlerinden kaynaklanıyor’

Moskova Sağlık Departmanı’ndan yapılan açıklamada, başkent yönetiminin Kovid-19 kaynaklı ölümleri ile ilgili verileri her gün federal koronavirüsle mücadele merkezinin sitesine aktardığı, yayınlanan verilerdeki farklılıkların Rusya Sağlık Bakanlığı'nın metodolojik önerilerine göre yeniden kodlanmasından kaynaklandığı belirtildi.

Moskova Sağlık Departmanı basın dairesi yetkilisi, Rus basınına yaptığı açıklamada başkent yönetiminin Kovid-19 kaynaklı ölümler ile ilgili verileri her gün federal koronavirüsle mücadele merkezinin sitesine aktardığını, yayınlanan verilerdeki farklılıkların Rusya Sağlık Bakanlığı'nın metodolojik önerilerine göre yeniden kodlanmasından kaynaklandığını açıkladı.

Bazı rakamların tanının yaşayan hastalara konulduğu vakaları, bazılarının da patolojik araştırmalar sonucu konulan tanıları içerdiğini ve bunlara farklı kodlar verildiğini aktaran yetkili, “Aylık veriler Rusya İstatistik Dairesi ve Nüfus İdaresi’nin tüm patolojik araştırmanın sonuç rakamlarına dayandırdıkları verilere göre Sağlık Departmanı tarafından yayınlanıyor” açıklamasında bulundu.

Verilerin ayrıca fiili ölüm tarihinde değil, ölüm kayıt tarihine göre yayınlandığına dikkat çeken yetkili, örneğin geçen mayısta Nüfus İdaresi’nin verilerine göre başkentte 2 bin 757 ölüm görünürken, koronavirüs takip sitesindeyse aynı nedenle 1.895 ölüm vakası yayınlandığını, 283 kişilik farkın tanının ölümden sonra konmuş olmasından, 579 kişilik farkın ise Rusya Sağlık Bakanlığı'nın metodolojik önerilerine göre yeniden kodlanmasından kaynaklandığının altını çizdi.

DSÖ Rusya’daki Kovid-19 kaynaklı ölümlerinin düşük kalmasını ‘sıra dışı’ diye nitelemişti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, dün yaptığı açıklamada Rusya’daki nüfus baz alındığında Kovid-19 kaynaklı ölümlerin o kadar düşük kalmasını ‘sıra dışı’ olarak niteleyerek, nedenlerini anlamanın zor olduğunu belirtmişti.

Rusya’da yapılan Kovid-19 testlerinin seviyesini takdir eden yetkili, ancak Rus yetkililerin koronavirüs hastalarının ölümlerini açıklarken hangi yöntemleri kullandıklarını bildirmeleri gerektiğini vurgulamıştı.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Moskova verilerinin neden farklı çıktığını soran basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu sorunun yanıtını epidemiyoloji uzmanlarının vermesini umduğunu, ‘fakat hesaplama yöntemlerinden kaynaklanabilecek bu veri farkı dikkate alındığı zaman dahi genel tablonun kesinlikle değişmediğini’ aktarmıştı.