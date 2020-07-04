Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 20 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 1154 oldu

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 artarak 5 bin 206'ya ulaştı. Yeni vaka sayısı 1154 olarak açıklandı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri açıkladı.

Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 artarak 5 bin 206'ya yükseldi. Bir günde 48 bin 248 test yapıldı. Toplam vaka sayısı, bugün tanı konan 1154 kişiyle birlikte 204 bin 610'a ulaştı.

Bakanlık, iyileşen hastalara dair verileri de paylaştı. Son 24 saatte 1214 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 179 bin 492 olarak açıklandı.

İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/VZrDKuokmO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2020

'Vakaların azalma seyri yavaş'

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla" ifadelerini kullandı.