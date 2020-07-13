Dünyanın en zengin 83 kişisinden çağrı: Salgını atlatmak için bizden daha çok vergi alın

Ben and Jerry Dondurmaları’nın kurucularından Jerry Greendield, Warehouse’un kurucusu Sir Stephen Tindall, Disney’in varisi Abigail Disney ve İngiliz senarist, yapımcı ve film yönetmeni Richard Curtis’in de aralarında olduğu süper zengin 83 kişi, koronavirüsün ekonomik etkileriyle boğuşan hükümetlere ‘bizim gibi insanlardan daha çok vergi alın’ çağrısında bulundu.
Bu hafta gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları Zirvesi’nden önce siyasilere seslenen süper zenginler vergi düzeninin ‘hemen, ciddi derecede ve kalıcı olarak’ gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.
Is taxing wealth back on the agenda? 💎🏰🖼️— NEF (@NEF) July 13, 2020
Taxes need to rise to oroperly fund public services like the NHS - but this shouldn't impact people who are financially struggling.
A wealth tax could help. 💰💰💰https://t.co/p5flrIxyeC
'Hayırseverlikle aşamayız'
Yaşanan krizin ne kadar cömert olursa olsun hayırseverlikle aşılamayacağını belirten zenginler, özellikle salgınla mücadelenin ön saflarında çalışanlara borçlu olduklarını vurguladı.
Grup, koronavirüsün ekonomik etkilerinin on yıllar boyunca sürebileceğini ve yarım milyar insanı yoksulluğa sürükleyebileceğini vurguladı.
Guardian’ın verdiği bilgiye göre, dünyada ‘ultra zengin’ sınıfına giren ve servetleri 30 milyon doların üzerinde olan 500 binden fazla insan var.
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