Rusya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısının klinik denemeleri için yapılan başvuruyu değerlendirmeye aldı

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor, geliştirdiği Kovid-19 aşısının klinik denemelerine başlamak için Rusya Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik denemeleri için Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor’den gelen talebin değerlendirmeye alındığını belirtti.

Bakanlığın Vektor’un talebine ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Vektor merkezi, ilacın klinik araştırmalarına izin verilmesi için 14 Temmuz 2020 tarihinde Rusya Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Belgeler değerlendirmeye alındı."

Daha önce, Vektor’un Başkanı Rinat Maksutov geliştirdikleri Kovid-19 aşısının klinik öncesi testlerinde sona yaklaşıldığını ve gönüllüler üzerindeki klinik araştırmaları 15 Temmuz’da başlatmayı planladıklarını belirtmişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Gamaleya Enstitüsü, Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi ve Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA) Enstitüsü’nü Kovid-19 aşısının geliştirilmesi alanındaki lider kuruluşlar olarak sıralamış, aşıların bu yıl içinde hazır olmasının beklendiğini açıklamıştı.