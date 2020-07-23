DSÖ uyardı: İlk aşıyı 2021'den önce beklemeyin

Koronavirüs aşısı için zamana karşı yarış devam ederken Dünya Sağlık Örgütü, “2021 başına kadar aşıyı beklemeyin” açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs aşısı konusunda ‘iyi gelişmeler’ kaydedilse de ilk aşılamanın bu yıl mümkün olmayacağını belirtti.

DSÖ Acil Durumlar Programı Başkanı Mike Ryan, “Gerçekçi bir şekilde, insanların aşılandığını görmeye başlamamız önümüzdeki yılın başlarında olacak” dedi.

Pek çok aşı adayının Faz 3 testlerine geçtiğini hatırlatan Ryan, şimdilik hiçbirinin güvenlik ve bağışıklık geliştirme konusunda başarısız olmadığını söyledi.

DSÖ’nün geliştirilecek aşının adil şekilde dağıtılmasını garantiye almak için çalıştığını belirten Ryan, “Bu salgın için aşılar zenginler ya da yoksullar için değil, herkes için” diye konuştu.