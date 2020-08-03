Yunanistan'da koronavirüs: Son 24 saatte 77 yeni vaka tespit edildi, 2 kişi öldü

Yunanistan'da normalleşmenin de etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanmaya devam ediyor.

Ekathimerini'de yer alan habere göre, ülkedeki sağlık makamları bugün ülkede 77 vakanın tespit edildiğini, bunların 8'inin ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

Böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 4 bin 737'ye yükseldi. Bu hastalardan 13'ünün solumun cihazına bağlı olduğu ve 128'inin yoğun bakımdan çıktığı belirtiliyor.

Ayrıca son bir günde ülkede 2 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi ve hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 210'a yükseldi.