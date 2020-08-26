Güney Kore'de grev yapan sağlık çalışanlarına 'işe dönün' emri verildi

Son iki haftadır vaka sayılarının giderek arttığı Güney Kore’de yetkililer, grev yapan binlerce sağlık çalışanına derhal işe dönmeleri için talimat verdi.

Güney Kore, yeni koronavirüs vakaların üç haneli sayılarla seyrettiği 13’üncü günü de geride bırakırken, salgını kontrol altına alma konusunda zorluk yaşayan yönetim sağlık çalışanlarına ültimatom verdi. Grev yapan sağlık çalışanlarına, bir an önce işe dönmeleri konusunda ‘emir verildi’.

Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, işbaşı yapmayı reddedenlerin lisanslarının askıya alınacağını ya da tamamen iptal edileceğini açıkladı. Talimata uymayan çalışanlar ayrıca üç yıla kadar hapisle de cezalandırılabilecek.

Park, “Hükümet, salgın krizi sırasında insanların hayatlarını ve güvenliği rehin alan herhangi bir kolektif eyleme sert karşılık verecek” dedi.

Hükümet, koronavirüs salgını gibi kamu sağlığı krizlerine daha iyi hazırlanmak için gelecek 10 yılda tıp öğrencilerinin sayısının 4 bin artırılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

Bunun, sağlık sektörüne ayrılan ilave fonun gereksiz kullanımı olacağını savunan doktorlar üç günlük grev kararı almıştı. Bu kapsamda çalışma saatleri azaltılmış ve acil olmayan bazı ameliyatlar iptal edilmişti.

Salgınla mücadele konusunda örnek gösterilen ülkelerden biri olan Güney Kore’de koronavirüs vaka sayılarının mart ayı düzeyine geri dönmesi üzerine önlemler artırıldı. Bu kapsamda son olarak okullar kapatıldı.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bugün 237’si başkent Seul’de olmak üzere toplam 320 yeni vaka saptandığını duyurdu.