'Çinli CanSino şirketi, Kovid-19 aşı adayını Rusya’da test ediyor'

Global Times’ın aktardığına göre, CanSino Biologics biyofarmasötik şirketi ve Çinli askeri uzman Chen Wei başkanlığındaki bir grup bilim insanı tarafından geliştirilen Kovid-19 aşı adayının 3. klinik araştırma aşaması Rusya dahil birkaç ülkede aynı anda 40 binden fazla gönüllünün katılımıyla başlatıldı.

Rusya’daki klinik araştırmanın, ülkenin en büyük immünobiyolojik üreticilerden Petrovax şirketiyle ortaklaşa yürütüldüğü ifade edildi.

CanSino’dan Global Times’a yapılan açıklamada, "CanSino ve Petrovax Pharm, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın onayını aldı ve CanSino şirketinin uluslararası klinik araştırma projesinin bir parçası olan Ad5-nCov aşısının etkinliğini kontrol etme sürecinin devamı niteliğindeki testleri başlattı" ifadelerine yer verildi.

Rusya’daki araştırmaya katılan gönüllüleri aşılama sürecinin eylül sona kadar tamamlanması, sonuçlarının da sonbahar sonunda açıklanması planlanıyor.

Daha önce CanSino CFO’su Wang Jing, 3. aşama testleriyle ilgili ön raporun muhtemelen 3-6 ay sonra çıkacağını dile getirmişti.

"Genelde yeni aşının geliştirilmesi 10-20 yıl alır. Oysa biz şimdi daha önce görülmemiş hızda geliştirme, üretme ve teslim sürecini ilerletiyoruz" diyen Wang, şirketin aşının kalitesi ve güvenliğinin yanı sıra, hızlandırılmış geliştirme süreçlerine de büyük önem verdiğini kaydetmişti.

CanSino, geliştirdiği aşının klinik testlerine mart ayında başlamış, 1 ve 2. aşamaların sonuçları haziranda yayınlanmıştı. Sonuçlar, aşının güvenli olduğunu ve tek bir uygulamada bağışıklık sağlayabildiğini göstermişti.

İyi bir stabilite sergileyen aşı, 2 ilâ 8 derece sıcaklıkta depolanabiliyor, bu da en uzak bölgelere nakledilebileceği anlamına geliyor.

Alınan olumlu sonuçlar esasında aşının Çinli askerler üzerinde denenmesine onay çıkmıştı. 11 Ağustos’ta da Çin’in Kovid-19 aşı geliştirme alanında ilk ulusal patent verilmişti.

CanSino ayrıca Pakistan, Meksika ve Suudi Arabistan ile klinik araştırma alanında işbirliği konusunda görüşmeler yürütüyor. Şirketten yapılan açıklamada, uluslararası klinik araştırmalara 40 binden fazla gönüllü katılacağı kaydedildi.

Rus Petrovax şirketi, 15 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Çinli şirketin geliştirdiği Ad5-nCov aşısının 3. klinik araştırma aşamasının Rusya’da yapılması için Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan izin aldıklarını açıklamıştı.