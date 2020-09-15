'Parti yapan komşularınızı ihbar edin' diyen İngiltere İçişleri Bakanı: Bu gammazlamak değil sorumluluk

Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği İngiltere'de İçişleri Bakanı Patel, vatandaşlardan parti yapan komşularını polise ihbar etmelerini istedi. Bakan Patel, “Bunun komşuları gammazlamakla ilgisi yok. Kişisel sorumluluğumuzu yerine getirmekten başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

387 binden fazla Kovid-19 vakasının tespit edildiği, 41 binden fazla kişinin hayatını ettiği İngiltere, yeni tip koronavirüse karşı alınacak tedbirler konusunda daha sert adımlar atmaya çalışıyor.

İçişleri Bakanı Priti Patel, bugün yaptığı açıklamada, vatandaşların komşuların parti düzenlediğine şahit olması durumunda polisi araması gerektiğini söyledi. Patel, 6 kişiden fazla insanın bir arada olmasını yasaklayan kuralı hiçe sayıp koronavirüsün yayılmasına sebep olanları ihbar etmenin doğru olduğunu ifade etti.

Coronavirus: Home Secretary Priti Patel 'would call the police' if neighbours broke 'rule of six' https://t.co/h5JE8Pu7LT — SkyNews (@SkyNews) September 15, 2020

​

SkyNews’e konuşan Bakan Patel, "Eğer uygun olmadığını düşündüğüm bir şey görürsem açıkçası polisi ararım" ifadelerini kullandı.

Patel, “Bunun komşuları gammazlamakla ilgilisi yok. Kişisel sorumluluğumuzu yerine getirmekten başka bir şey değil. Eğer büyük bir parti yapılıyorsa polisi aramak hakkınız" dedi.

İngiltere'de Kovid-19 vaka sayılarında artış yaşanmasının ardından bugünden itibaren kapalı ya da açık mekanlarda 6'dan fazla kişinin toplanması yasaklanmıştı. Dün 2 bin 621 yeni Kovid-19 vakası tespit edilmişti.