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    Jacinda Ardern

    Maskesiz selfie çektiren Yeni Zelanda Başbakanı'ndan özür

    © REUTERS / POOL
    Koronavirüs salgını
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    Koronavirüsle mücadele politikasıyla ilgili övülen Yeni Zelanda lideri Ardern, seçim kampanyası sırasında inşaat çalışanlarıyla maskesiz ve sosyal mesafeyi korumadan selfie çektirdiği için özür diledi.

    Koronavirüsle mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak gösterilen ve salgın başladığından beri sadece 1815 vakanın görüldüğü Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern çektirdiği bir selfie yüzünden eleştirilerin hedefi oldu.Ardern, seçim kampanyası gezisi sırasında Auckland'da maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymadan inşaat çalışanlarıyla çektiği selfie'ler yüzünden özür diledi.

    Ana muhalefet partisi lideri: Gördüğümde çok şaşırdım

    Ana muhalefetteki Ulusal Parti lideri Judith Collins, düzenlediği basın toplantısında, “Başbakanın maskesiz olarak sosyal mesafe kuralına açık bir şekilde uymadığını gördüğümde çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.

    Konuya ilişkin açıklamada yapan Başbakan Ardern, seçim kampanyası boyunca ve daha öncesinde de kurallara uymaya çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:

    "İnsanların ellerini sıkmamak için gerçekten çok çaba gösterdim. Hep dezenfektan kullandım. Auckland'da maskemi taktım. Sosyal mesafeyi korumak için de çok çalışıyorum. O fotoğrafta yanlış yaptım, hatta biraz daha ileriye gitmeliydim ve onlardan kendi aralarında da mesafe bırakmalarını istemeliydim. Bunu kabul ediyorum."

    Seçimler salgın nedeniyle ertelenmişti

    Ardern, 19 Eylül’de yapılması planlanan genel seçimlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 17 Ekim'e ertelenmişti.

    Öte yandan, Ardern, dün yaptığı açıklamada, virüsün yeniden yayılmasını önlemek amacıyla yürürlüğe konulan yasakların hafifletileceğini söylemişti.

    Yasaklar hafifletiliyor

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bulunan cesetlerle ilgili basın toplantısı düzenledi
    © AP Photo /
    Yeni Zelanda Başbakanı’ndan Kovid-19 önlemlerine uymayanlara: En kibar tabirle aptallar
    Ülkenin en büyük kenti Auckland’daki üçüncü seviyedeki yasakların çarşamba gece yarısından sonra ikinci seviyeye çekileceğini duyuran Başbakan Ardern, ülkenin geri kalanındaki yasakların da gece yarısından itibaren birinci seviyeye indirileceğini açıklamıştı.

    Yeni tedbirler kapsamında vatandaşlara, "Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomlarınız varsa lütfen test yaptırın, bu düzeyi korumamıza yardımcı olun" ifadeleriyle çağrıda bulunan Ardern, Auckland’daki tedbirlerin 2. seviyede tutulmasını da "Auckland'da bu ihtiyatlı yaklaşıma hala ihtiyaç var, şehir bu salgının merkeziydi ve bu yüzden burada dikkatli olunması gerekiyor" sözleriyle açıklamıştı.

    Aktif vaka sayısı 62’ye düştü

    Yeni Zelanda, virüse yakalandığı belirlenen 1815 kişiden, 1728’u sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

    Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 62’ye düştüğünü, hastanedeki 3 Kovid-19’lu hastanın tedavisine devam edildiğini belirtmişti.

     

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    Etiketler:
    Tedbir, Koronavirüs, Sosyal mesafe, Maske, Jacinda Ardern, Yeni Zelanda
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