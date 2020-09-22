Maskesiz selfie çektiren Yeni Zelanda Başbakanı'ndan özür

Koronavirüsle mücadele politikasıyla ilgili övülen Yeni Zelanda lideri Ardern, seçim kampanyası sırasında inşaat çalışanlarıyla maskesiz ve sosyal mesafeyi korumadan selfie çektirdiği için özür diledi.

Koronavirüsle mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak gösterilen ve salgın başladığından beri sadece 1815 vakanın görüldüğü Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern çektirdiği bir selfie yüzünden eleştirilerin hedefi oldu.Ardern, seçim kampanyası gezisi sırasında Auckland'da maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymadan inşaat çalışanlarıyla çektiği selfie'ler yüzünden özür diledi.

It wasn't "a" mistake. There are photos from several events where the PM is touching strangers & not wearing a mask. Completely hypocritical of her own advice to the country. Remember, David Clark offered to resign for going for a bike ride. #nzpolhttps://t.co/MGZzQ9IG78 — Sam Hill (@5amHill) September 21, 2020

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Ana muhalefet partisi lideri: Gördüğümde çok şaşırdım

Ana muhalefetteki Ulusal Parti lideri Judith Collins, düzenlediği basın toplantısında, “Başbakanın maskesiz olarak sosyal mesafe kuralına açık bir şekilde uymadığını gördüğümde çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin açıklamada yapan Başbakan Ardern, seçim kampanyası boyunca ve daha öncesinde de kurallara uymaya çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:

"İnsanların ellerini sıkmamak için gerçekten çok çaba gösterdim. Hep dezenfektan kullandım. Auckland'da maskemi taktım. Sosyal mesafeyi korumak için de çok çalışıyorum. O fotoğrafta yanlış yaptım, hatta biraz daha ileriye gitmeliydim ve onlardan kendi aralarında da mesafe bırakmalarını istemeliydim. Bunu kabul ediyorum."

Seçimler salgın nedeniyle ertelenmişti

Ardern, 19 Eylül’de yapılması planlanan genel seçimlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 17 Ekim'e ertelenmişti.

Öte yandan, Ardern, dün yaptığı açıklamada, virüsün yeniden yayılmasını önlemek amacıyla yürürlüğe konulan yasakların hafifletileceğini söylemişti.

Yasaklar hafifletiliyor

Ülkenin en büyük kenti Auckland’daki üçüncü seviyedeki yasakların çarşamba gece yarısından sonra ikinci seviyeye çekileceğini duyuran Başbakan Ardern, ülkenin geri kalanındaki yasakların da gece yarısından itibaren birinci seviyeye indirileceğini açıklamıştı.

Yeni tedbirler kapsamında vatandaşlara, "Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomlarınız varsa lütfen test yaptırın, bu düzeyi korumamıza yardımcı olun" ifadeleriyle çağrıda bulunan Ardern, Auckland’daki tedbirlerin 2. seviyede tutulmasını da "Auckland'da bu ihtiyatlı yaklaşıma hala ihtiyaç var, şehir bu salgının merkeziydi ve bu yüzden burada dikkatli olunması gerekiyor" sözleriyle açıklamıştı.

Aktif vaka sayısı 62’ye düştü

Yeni Zelanda, virüse yakalandığı belirlenen 1815 kişiden, 1728’u sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 62’ye düştüğünü, hastanedeki 3 Kovid-19’lu hastanın tedavisine devam edildiğini belirtmişti.