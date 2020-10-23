İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısında yeni rekor

Avrupa'da birçok ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında rekor artışlar devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından bugün açıklanan verilere göre, ülkede son 24 saatte 16 bin 79 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi ve bu, günlük vaka sayısında yeni rekor kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısının 465 bin 726'ya ulaştığını aktaran bakanlık, son 24 saatte 136 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 36 bin 968'e yükseldiğini bildirdi.

Ülke genelinde son 24 saatte 170 bin 392 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, testlerin yüzde 9.44'ü pozitifi çıktı. İtalya'da aktif vaka sayısı 169 bin 302'ye, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 992'ye yükseldi.

7 bölgenin 3'ünde sokağa çıkma yasağı yürürlüğe giriyor

Öte yandna İtalya'daki 7 bölgeden 3’ünde yerel yönetimler sokağa çıkma kısıtlamaları getirdi. Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı dün yerel saatle 23.00 itibariyle başladı, Campania ve Lazio bölgelerinde ise yarın 00.00'da yürürlüğe girecek.

Öte yandan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkede art arda rekor seviyede yeni vakanın görülmesi üzerine kalabalık oluşabilecek yerlerde akşam sokağa çıkma yasağı yetkisini yerel yönetimlere vermişti.