Brezilya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının deneylerini yeniden başlattı

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu’ndan (Anvisa) yapılan açıklamaya göre, Çin merkezli şirketin geliştirdiği ve ‘Advers olay nedeniyle askıya alınan Kovid-19 aşısının deneyleri tekrar devam edebilecek.

Aşılamanın devam edebilmesi için yeterli bilgiye sahip olduklarını’ belirtilen açıklamada, “Askıya almak, soruşturulmakta olan ürünün illa de kalite, güvenlik ve etkinliği sunmadığı anlamına gelmiyor" ifadelerine yer verildi.

‘Advers olayla ilgili daha fazla detaya sahibiz’ de denilen açıklamada, askıya alma kararının o zaman kurumun elde ettiği verilere dayanarak alındığı ifade edildi.

"Advers olay" bir ilacın kullanımında beklenmeyen yan etki şeklinde tanımlanıyor.

Niye askıya alınmıştı?

Anvisa tarafından 2 gün önce yapılan açıklamada, ülkede CoronaVac'ın insanlar üzerinde yapılan deneylerinin ‘ciddi bir advers olay’ (beklenmeyen yan etki) nedeniyle geçici olarak durdurulmasına karar verildiğini belirtilmişti.

CoronaVac'ın Brezilya'da insanlar üzerindeki deneyleri, Brezilya'da biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsü’nün işbirliğinde temmuz ayının sonlarında başlamıştı.

‘Ölüm, aşıyla ilişkili değil’

Butantan Başkanı Dimas Covas, yerel medyaya yaptığı açıklamada, durdurma kararının meydana gelen bir ölümle ilgili olduğunu belirtse de ölüm nedeninin aşıyla ilişkili olmadığının altını çizmişti.

Covas, aşı adayının herhangi olumsuz bir reaksiyona neden olmadığını, askıya alma kararının 'haksızlıktan dolayı kızgınlığa' yol açtığını da söylemişti.

Polis, olayın intihar olup olmadığını soruşturuyor

Covas'ın bu açıklamaları Sao Paulo Eyaleti Sağlık Bakanı Jean Gorinchteyn tarafından da desteklenmişti. Gorinchteyn, düzenlediği basın açıklamada, 'ölümün dış etkenlerden kaynaklandığını', aşı adayıyla alakası olmadığını vurgulamıştı.

Yerel basında çıkan haberlere göre polis, ölümün bir intihar olup olmadığını araştırıyor.

Bolsonaro, askıya almayı bir zafer olarak nitelendirmişti

Uzun süredir, Çin menşeli olmasını gerekçe göstererek, aşı adayını eleştiren ve ülkesi tarafından satın alınmayacağını vurgulayan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, askıya almayı bir ‘zafer’ olarak nitelendirmişti.

Bolsonaro, açık bir şekilde aşıyı deneylerini destekleyen Sao Paulo Valisi Joao Doria'yla politik bir savaşa da girmişti.

Bolsonaro, Anvisa’nın yeni açıklamasıyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Brazil's health regulator says trial of Chinese coronavirus vaccine can resume https://t.co/e3HIfWtDOb — BBC News (World) (@BBCWorld) November 11, 2020

​

Şirket: Güvenliğinden eminiz

Sinovac Biotech, dünya çapında son aşama testlerine gelen birkaç aşıdan biri olan 'CoronaVac' aşı adayının 'güvenliğinden emin olduklarını' belirtiyor.

Dünyada Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan Brezilya'da bugüne kadar 5 milyon 749 binden fazla kişide görülen virüs, 163 bin 406 kişinin ölümüne sebep oldu.

Çin, ‘Aşıyla ilgisi yok’ açıklamasını yapmıştı

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, bu advers olayın hiçbir şekilde aşıyla ilişkili olmadığını vurgulamıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vebin, bugün yaptığı basın açıklamasında, “Sinavoc Biotech'in zaten bir açıklama yaptığını da kaydettik. Brezilyalı ortağının bir araştırma enstitüsünün elde ettiği sonuca göre, olay aşıyla bağlantılı değil" diye konuşmuştu.

Türkiye’de de test ediliyor

Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli aşı hem Endonezya hem de Türkiye'de de test ediliyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, Türkiye'de çalışmaları devam eden Kovid-19 aşı adaylarının Faz-3 çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenlemişti.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ünal: İntihar vakası

Dün düzenlenen toplantıda, Çin’in geliştirdiği Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışmalarına gönüllü olarak katılan bir kişinin ölümü ile ilgili haberler hakkında konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ünal, şöyle konuşmuştu:

“Dün ajanslara daha önce başka 2 aşıda olduğu gibi bir yan etki nedeniyle Brezilya’da çalışmanın durdurulduğu haberi geldi. Bu tabii beklenen bir şey, Faz-3 çalışmalarında yan etki olabilir. Daha önce de söylediğimiz gibi esas aradığımız, emniyetine bakıyoruz aşının. Önce zarar vermeyeceğiz, sonra etkinliğini değerlendireceğiz. Türkiye de bu olayı duyar duymaz önemli merkezlerden biri olarak ve biz araştırmacılar olarak önce kendi içimizde o çalışmayı, aşı yapmayı durdurduk. Dün için söylüyorum bunu. Bizim zaten bağımsız bir güvenlik komitemiz var. Yani 23 merkezin çalışmacıları var. Bunların dışında konu ile çalışan güvenlik komitesi var bizde yapılan çalışmanın da güvenliğini takip eden. Onlara haber verdik. Lokal etik komiteye ve Sağlık Bakanlığına bağlı etik komiteye haber verdik ve durumu takip etmeye başladık. Bu yan etkinin aşı ile ilgili olup olmamasının araştırılması meselesi var ve çok kısa sürede ortaya çıktı ki bu kişi 32 yaşında bir erkek hasta, ikinci doz yapıldıktan 24 gün sonra aşırı dozda ilaç kullanmak suretiyle intihar vakası. Yani aşı ile uzaktan yakından alakası olmayan bir şey.”