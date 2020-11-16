Sputnik V aşısının Venezüella’ya tedarik tarihi belli oldu

Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptıkları toplantı sırasında Rus Sputnik V koronavirüs aşısının Venezüella'ya teslimatının Ocak 2021'te başlayacağını açıkladı.

Rodriguez toplantıdaki açıklamasında, “Sputnik V aşısını geliştiren Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nu (RDIF) ziyaret ettik. Yaptığımız görüşmeler ve aldığımız haberler doğrultusunda ülkemiz için iyi sonuçlar elde ettik: (Venezüella’da) aşının üretimini kesinleştirdik, teslimatlar da ocak ayında başlayacak” dedi.

Ülkesine Moskova’dan dün dönen Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez birçok önemli konunun yanı sıra başkentte yetkililerle Kovid-19’a karşı geliştirilen ilaç ve aşılar hakkında da görüşmüştü.

Venezüella, Sputnik V aşısının klinik testlerinin devam ettiği ülkelerden biri.

Sputnik V DSÖ’nün ‘ilk on’unda

Dünyanın tescil edilmiş ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Dünya Sağlık Örgütü’nün, üçüncü faz testlerinin tamamlanmasına ve seri üretiminin başlamasına en yakın olan aşılar listesinde olan ilk on preparat arasında yer alıyor.

Şu sıralar Rusya'da 40 bin gönüllü üzerinde yürütülen test çalışmaları ayrıca Belarus, BAE, Hindistan ve Brezilya'da da devam ediyor. Testlerin üçüncü fazı sonucu ilk veri analizleri aşının yüzde 92 oranında etkili olduğunu gösterdi.