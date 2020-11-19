'Rus Vektor Bilim Merkezi, EpiVakKorona dışında üç Kovid-19 aşısı daha geliştiriyor'

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor'un, EpiVakKorona'yla birlikte üç Kovid-19 aşısı daha geliştirdiği, aşıların farklı deneme aşamalarında olduğu bildirildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor'un halihazırda tescillenmiş olan 'EpiVakKorona' aşısıyla birlikte üç yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı daha geliştirdiğini duyurdu.

Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada "Deneylerden elde edilen sonuçları göz önünde bulundurarak, umut verici olduğunu düşündüğümüz Kovid-19'a karşı önleyici dört aşı seçtik" ifadelerine yer verildi.

Aşıların şu anda farklı deneme aşamalarında olduğu belirtilen açıklamada, "Bir peptid aşısı, veziküler stomatit virüsüne dayalı bir rekombinant aşı, influenza A virüsüne dayalı bir rekombinant aşı ve kızamık virüsüne dayalı rekombinant bir aşı var" denildi.

Vektör tarafından 13 Ekim'de geliştirilen peptid aşısı EpiVakKorona, Rusya'da Sputnik V'nin ardından tescil edilen ikinci Kovid-19 aşısı olmuştu.