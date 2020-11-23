Macaristan, Sputnik V aşısını alan ilk AB ülkesi oldu

Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Macaristan'a ulaştı. Macaristan böylece aşıyı alan ilk AB ülkesi oldu.

Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan açıklamada, aşının Macaristan'a ulaştığı duyuruldu. Açıklama ile paylaşılan videoda aşının uçaktan indirildiği anlar görüldü.

Macaristan, AB'de aşıyı alan ilk ülke oldu.

An exclusive video of #SputnikV vaccine arriving in Hungary, the first EU country to receive the Russian vaccine pic.twitter.com/HWUrToMEcR — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 19, 2020

​Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, klinik testlerinde yüzde 90’ın üzerinde etkinlik gösterdi. Aşı şu anda Rusya’nın yanı sıra Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ve Brezilya’da son test aşamasından geçiyor. Meksika ve Filipinler de aşı ile ilgilenen ülkeler arasında.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, daha önce Facebook hesabından yaptığı açıklamada, aşının ilk numunelerinin ülkeye ulaştığını bildirmişti.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da Macaristan’ın AB’nin Rus aşısının üretimine başlayacak ilk AB ülkesi olabileceğini açıklamıştı.

AB, Macaristan’ı uyarmıştı

Diğer yandan AB kurallarına göre, Birlik’teki herhangi bir ülkeye gönderilmeden önce aşının Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış olması gerektiği konusunda Macaristan’a uyarıda bulunulmuştu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ise, aşıların siyasetin dışında tutulması ve her ülkenin vatandaşlarını nasıl koruyacağını seçme hakkı olması gerektiğini ifade etmişti.

Dmitriyev, Rusya’nın EMA ile veri paylaşımına hazır olduğunu, aşıyı Macaristan ve isteyen başka AB ülkelerinde üretmeyi amaçladığını belirtmişti. Dmitriyev’e göre, RDIF iştiraki bir kuruluş da ekimde EMA’dan bilimsel tavsiye talep etmişti, ancak şimdiye kadar bu talebe bir yanıt alınamadı.