Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü zirvenin yaşandığı İstanbul'da ağır Kovid-19 hastalarında artış yaşandığını belirterek, "Risk devam ediyor, kısıtlama olmayan zamanları da mecbur olmadıkça evde geçirelim" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileriyle haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Twitter hesabından toplantıya ilişkin bilgi veren Bakan Koca, şunları kaydetti:

"İstanbul'da Sağlık yöneticilerimizle haftalık değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerimizin durumunu gözden geçirdik. İSTANBUL'DA AĞIR HASTA ARTIŞI VAR; RİSK DEVAM EDİYOR. Kısıtlama olmayan zamanları da, mecbur olmadıkça evde geçirelim."

İstanbul'da Sağlık yöneticilerimizle haftalık değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerimizin durumunu gözden geçirdik. İSTANBUL'DA AĞIR HASTA ARTIŞI VAR; RİSK DEVAM EDİYOR. Kısıtlama olmayan zamanları da, mecbur olmadıkça evde geçirelim. pic.twitter.com/7wLvxEdNNs — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2020

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